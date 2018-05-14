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الإثنين، 14 مايو 2018 01:33 ص
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مسئول يمنى يشدد على دور المجتمع الدولى فى تنفيذ القرارات الدولية

الإثنين، 14 مايو 2018 12:05 ص
مسئول يمنى يشدد على دور المجتمع الدولى فى تنفيذ القرارات الدولية على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ
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شدد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، على أهمية الدور الذى يمكن ‏للمجتمع الدولى أن يلعبه من أجل تنفيذ القرارات الدولية بما يحقق إقامة الدولة الاتحادية فى ‏بلاده.‏

وأشاد صالح، خلال لقائه فى العاصمة السعودية الرياض، مع السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، بدور روسيا ‏ودعمها للحكومة الشرعية وجهود المبعوث الأممى لإحلال السلام فى اليمن وفق المرجعيات ‏المتفق عليها.‏

وقال إن الحكومة الشرعية اليمنية تمد يدها للسلام ‏المرتكز على المرجعيات الثلاث فى حين أن المليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة بتعنتها ‏وتماديها فى خيار العنف ضد الشعب اليمني.‏

وأشار نائب الرئيس اليمنى إلى الأوضاع المأساوية التى تمر بها اليمن بسبب تداعيات انقلاب ‏المليشيا على السلطة وتمردهم على توافقات الشعب اليمنى ومرجعيات بناء الدولة وإرساء ‏الأمن والاستقرار والسلام، من جانبه، جدد السفير الروسى التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن و للجهود الرامية لإحلال ‏السلام وإنهاء الحرب.

 


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