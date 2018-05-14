مسئول يمنى يشدد على دور المجتمع الدولى فى تنفيذ القرارات الدولية

مسئول يمنى يشدد على دور المجتمع الدولى فى تنفيذ القرارات الدوليةالإثنين، 14 مايو 2018 12:05 ص
شدد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، على أهمية الدور الذى يمكن للمجتمع الدولى أن يلعبه من أجل تنفيذ القرارات الدولية بما يحقق إقامة الدولة الاتحادية فى بلاده.
وأشاد صالح، خلال لقائه فى العاصمة السعودية الرياض، مع السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، بدور روسيا ودعمها للحكومة الشرعية وجهود المبعوث الأممى لإحلال السلام فى اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها.
وقال إن الحكومة الشرعية اليمنية تمد يدها للسلام المرتكز على المرجعيات الثلاث فى حين أن المليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة بتعنتها وتماديها فى خيار العنف ضد الشعب اليمني.
وأشار نائب الرئيس اليمنى إلى الأوضاع المأساوية التى تمر بها اليمن بسبب تداعيات انقلاب المليشيا على السلطة وتمردهم على توافقات الشعب اليمنى ومرجعيات بناء الدولة وإرساء الأمن والاستقرار والسلام، من جانبه، جدد السفير الروسى التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن و للجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب.
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