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مسئول عسكرى يمنى: قوات الجيش تؤمن الخط الدولى بين صعدة والجوف

الإثنين، 14 مايو 2018 01:08 ص
مسئول عسكرى يمنى: قوات الجيش تؤمن الخط الدولى بين صعدة والجوف قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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أكد قائد محور صعدة استكمال قوات الجيش الوطنى، عملية تأمين الخط الدولى الرابط بين محافظتى صعدة و الجوف، بعد تصفية مجموعات من ميليشيات الحوثى بالمنطقة.

وقال المسؤول العسكرى فى تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، إن الخط الدولى الرابط بين سوق البقع فى محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف بات مؤمنا، وذلك بعد أن سيطرت قوات الجيش الوطنى عليه كليا، لافتا إلى أن منطقتى "بير السلامى ومحطة التام" الواقعتين على الخط الدولى تم تطهيرهما من الميليشيات.

وثمن قائد محور صعدة التضحيات التى يقدمها منتسبو الجيش الوطنى بمختلف الجبهات بالمحافظة، وما حققوه من انتصارات ميدانية ، مؤكدا فى الوقت ذاته اقتراب قوات الشرعية من مخابئ زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي.


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