فرنسا تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس وترفض نقل السفارة الأمريكية للقدس

فرنسا تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس وترفض نقل السفارة الأمريكية للقدسالإثنين، 14 مايو 2018 04:38 م
وزير الخارجية الفرنسى
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دعا وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان، إسرائيل إلى ضبط النفس عند استخدام القوة مع المتظاهرين الفلسطينيين فى غزة، كما دعا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التصرف بمسؤولية لتفادى التصعيد.
وقال وزير الخارجية الفرنسى، إنه من الضرورى إعادة تهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسى، مضيفا :"لا نوافق على قرار أمريكا نقل السفارة للقدس في ظل التوترات الإقليمية الشديدة".
واعترض لو دريان على القرار الأمريكى بنقل السفارة إلى القدس قائلا إنه "انتهاك للقانون الدولي وخصوصا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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