video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فتح: إسرائيل ترتكب مجزرة بحق أبناء شعبنا وترامب ونتنياهو يتحملون سفك الدماء

الإثنين، 14 مايو 2018 04:31 م
فتح: إسرائيل ترتكب مجزرة بحق أبناء شعبنا وترامب ونتنياهو يتحملون سفك الدماء المتحدث الرسمى باسم حركة فتح أسامة القواسمى
كتب: أحمد جمعة
إضافة تعليق

طالبت حركة فتح الفلسطينية العالم بأسره وقف المجزرة التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، الذى يخرج سلميا معبرا عن رفضه لقرار ترامب المشؤوم، ومطالبا بحقه الطبيعى والقانونى بالعودة.

وأكدت حركة فتح فى بيان صحفى، أن رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتحملون مسؤولية الدماء التى تسفك فى فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث الرسمى باسم فتح أسامة القواسمى فى تصريح صحفى، إن ما تقوم به إسرائيل من قتل متعمد وإصابات قاتلة للمئات من أبناء الشعب الفلسطينى، أطفالا وشبابا ونساء فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة، هو مجزرة حقيقية، ويؤكد أنها قد أخذت الضوء الأخضر من ترامب لتنفيذ إبادة جماعية وتطهير عرقى بحق الشعب الفلسطيني، وإن قتل العشرات من الأطفال والشباب والفتيات بهذه الطريقة الوحشية إنما يعبر عن عقلية نازية فاشية حاقدة، تقتل على الهوية.

وطالب القواسمى الحكام العرب والمسلمين جميعا بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القدس و"الأقصى" و"القيامة"، وقال إن "الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، هى مسؤولية عربية وإسلامية، وإن تنفيذ القرارات التى لم يجف حبرها، الصادرة عن القمة العربية الأخيرة  لحماية عروبة القدس أصبح واجبا وطنيا ودينيا وأخلاقيا، وإن الصمت على هذه المجزرة من أى جهة كانت يعد تخاذلا عن الدفاع عن القدس وعن الشعب الفلسطينى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتدى الصدر: افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس وصمة عار

فلسطينيون فى بيت لحم يحتجون ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

اخبار فلسطين

الصحه الفلسطينيه

اخبار غزه

شهداء فلسطين

اخبار اسرائيل

نقل السفاره للقدس

السفاره الامريكيه بالقدس




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة