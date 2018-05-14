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صور.. فلسطينيون يشيعون جثامين شهداء مذبحة يوم العودة

الإثنين، 14 مايو 2018 07:10 م
صور.. فلسطينيون يشيعون جثامين شهداء مذبحة يوم العودة تشييع جثمان فلسطينى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شيع آلاف الفلسطينيين اليوم الاثنين، جنازة شهداء مذبحة يوم العودة برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة، احتجاجا على احتفالية نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى لها أن إحصائية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى بحق المشاركين قي مسيرة العودة الكبرى حتى اللحظة 52 شهيدا و2410 اصابة بجراح مختلفة.

دعا مندوبو فلسطين والكويت والسعودية فى الأمم المتحدة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث التطورات فى غزة وقتل إسرائيل للمدنيين فى الأراضى الفلسطينية.

وقال السفير رياض منصور، مندوب فلسطينى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعمد قتل الفلسطينيين المدنيين، مطالباً بمحاسبة المسئولين عن المجزرة فى غزة.

تشييع جثمان شهيد فلسطينى
تشييع جثمان شهيد فلسطينى

 

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان

 

شهيد فلسطينى
شهيد فلسطينى

 

جانب من تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى
جانب من تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى

 

والدة شهيد فلسطينى
والدة شهيد فلسطينى

 

فلسطينيون يشيعون الجثمان
فلسطينيون يشيعون الجثمان

 

شهيد فلسطينية فى غزة
شهيد فلسطينية فى غزة

 

شهيد بقطاع غزة
شهيد بقطاع غزة

 

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهداء
فلسطينيون يشيعون جثمان الشهداء

 


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