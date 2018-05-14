صور.. ارتفاع حصيلة مذبحة يوم العودة بغزة إلى 58 شهيدا و2771 مصابا

أش أ - تصوير رويترز وأ ف ب

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة عن حصيلة محدثة لاعتداء الاحتلال الإسرائيلى اليوم شرق القطاع خلال مسيرة العودة الكبرى.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة - فى بيان الليلة- إن عدد الشهداء ارتفع إلى 58 شهيدا، فيما أصيب 2771 شخصا بجروح مختلفة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

كانت وزارة الصحة قد أهابت بالمواطنين التوجه العاجل إلى جمعيات بنوك الدم فى محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى فى المستشفيات.