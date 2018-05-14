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صور.. ارتفاع حصيلة مذبحة يوم العودة بغزة إلى 58 شهيدا و2771 مصابا

الإثنين، 14 مايو 2018 11:25 م
صور.. ارتفاع حصيلة مذبحة يوم العودة بغزة إلى 58 شهيدا و2771 مصابا تشييع شهداء مذبحة يوم العودة
أش أ - تصوير رويترز وأ ف ب
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أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة عن حصيلة محدثة لاعتداء الاحتلال الإسرائيلى اليوم شرق القطاع خلال مسيرة العودة الكبرى.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة - فى بيان الليلة- إن عدد الشهداء ارتفع إلى 58 شهيدا، فيما أصيب 2771 شخصا بجروح مختلفة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

كانت وزارة الصحة قد أهابت بالمواطنين التوجه العاجل إلى جمعيات بنوك الدم فى محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى فى المستشفيات.

اعتقالات وحشية للاحتلال
اعتقالات وحشية للاحتلال

انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

بكاء طفلة
بكاء طفلة

عنف الاحتلال
عنف الاحتلال

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 


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