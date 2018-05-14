سلاح الجو الليبى يشن غارات جوية على مواقع الإرهابيين جنوب درنة

سلاح الجو الليبى يشن غارات جوية على مواقع الإرهابيين جنوب درنةالإثنين، 14 مايو 2018 11:39 م
طائرة ليبية ـ أرشيفية
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أكد مصدر عسكرى ليبى، أن سلاح الجو الليبى استهدف مواقع للجماعات الارهابية فى مدينة درنة، موضحا أن الغارات استهدفت تحركات للإرهابيين بالمحور الجنوبى للمدينة فى محور الحيلة.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، مساء الإثنين، إن الغارات كبدت الإرهاييين خسائر فادحة فى المعدات والأرواح.
وتواصل قوات الجيش الليبى عملياتها العسكرية ضد عناصر متطرفة فى مدينة درنة لتحريرها من قبضة الإرهابيين، وذلك بعد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بتحرير المدينة من قبضة المتطرفين.
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