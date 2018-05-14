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رئيس الوزراء العراقى يدعو جميع المواطنين و الكتل لاحترام نتائج الانتخابات

الإثنين، 14 مايو 2018 06:27 م
رئيس الوزراء العراقى يدعو جميع المواطنين و الكتل لاحترام نتائج الانتخابات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الاثنين، جميع المواطنين والكتل إلى احترام نتائج الانتخابات، وسلك الطرق القانونية فيما يخص الاعتراض على النتائج.

وقال العبادى فى كلمة نقلتها قناة "السومرية نيوز" لقد قدم العراقيون أبهى صورة فى دفاعهم عن وطنهم ومقدساتهم وتجاوزوا خلال السنوات الأربع الماضية أخطر التحديات وقهروا المستحيلات، وواصلوا فى الوقت نفسه تجربتهم الديمقراطية المتميزة".

وقدم العبادى التهنئة لـ"جميع أبناء الشعب العراقى وإلى جميع الكتل الفائزة والمتصدرة منها على وجه الخصوص فى العملية الانتخابية"، معربًا عن "الاستعداد الكامل للعمل والتعاون لبناء وتشكيل أقوى حكومة ممكنة للعراق خالية من الفساد، وغير خاضعة إلى أجندات أجنبية وتمنع عودة الإرهاب وتبعد البلاد عن الانجراف إلى الصراعات الجانبية".

 


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