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حزب القوات اللبنانية يستنكر التصعيد الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى

الإثنين، 14 مايو 2018 07:05 م
حزب القوات اللبنانية يستنكر التصعيد الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى سمير جعجع
كتب : أحمد جمعة
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استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كل الأحداث الدائرة فى الضفة وغزة من استخدام للرصاص الحى فى وجه المتظاهرين، وإلقاء القنابل الحارقة عليهم، ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات، مشددًا على وجوب تدخل المجتمع الدولى فوراً من أجل إيقاف المجزرة التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى، الذى يطالب بحقه بالسلام العادل والشامل القائم على قاعدة حل الدولتين.

جاء ذلك تعقيباً على التطورات الأليمة التى تجرى فى فلسطين عقب توافد آلاف المتظاهرين إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتنظيم مسيرة العودة في الضفة إحياءً للنكبة ورفضاً لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

فيما أدانت عضو كتلة حزب "القوّات اللبنانيّة" النيابيّة النائب ستريدا جعجع، ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المطالب بحقه بالسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين من وحشية وهمجية من قبل الجيش الاسرائيلى، مطالبة المجتمع الدولى عموماً ومجلس الأمن خصوصاً بالتدخل الفورى من أجل وقف هذه المجزرة الكبيرة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، والعمل بشكل جدى وسريع على إرساء حل الدولتين.

ودعت السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى رص الصفوف من خلال الاجتماع الطارئ الذى دعت إليه، لمواجهة هذه الهجمة البربرية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى.


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