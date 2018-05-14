بدء تجمع الفلسطينيين قرب حدود قطاع غزة فى "مليونية العودة"

(أ ف ب)

بدأ مئات الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين بالتوجه إلى المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار "مليونية العودة وكسر الحصار" بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ويتوقع مسؤولون فلسطينيون فى الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة مشاركة "عشرات الالاف" من الفلسطينيين فى هذه الاحتجاجات التى قد تشهد اقتحام متظاهرين للسياج الحدودى الفاصل باتجاه المناطق الاسرائيلية.

واطلقت الهيئة اسم "مليونية العودة" على تظاهرة الاثنين التى ستجرى تزامنا مع حفل تدشين مبنى السفارة الأمريكية فى القدس، ويشل إضراب عام الاثنين قطاع غزة بدعوة من الهيئة الوطنية العليا ل"مسيرات العودة" حيث اغلقت المحال التجارية ابوابها.

وقال مصدر طبى فى غزة أن "خمسة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال" فى شرق قطاع غزة.

واشعل عدد من الشبان إطارات السيارات قرب السياج الحدودى الفاصل شرق جباليا فى شمال القطاع، كما أشعل متظاهرون إطارات السيارات شرق مدينة غزة وعبر بعضهم عن عزمه اختراق الحدود.

وأفاد شهود عيان ان عددا من المتظاهرين قاموا فى ساعة مبكرة بسحب جزء من الأسلاك الشائكة اللولبية التى يضعها الجيش الإسرائيلى على بعد امتار من السياج الفاصل شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأكد مصدر أمنى ان "8 جرافات عسكرية إسرائيلية باسناد من دبابات توغلت بشكل محدود داخل السياج الحدودى شرق جباليا وشرعت بتجريف السواتر الرملية" التى اقامها الفلسطينيون فى الايام الماضية لحمايتهم من نيران الجيش، وأقامت وزارة الصحة عشرات النقاط الطبية الميدانية لمعالجة المصابين.

وذكر شهود ان الجيش الإسرائيلى اطلق قنابل غاز مسيل للدموع فى عدد من النقاط الحدودية الشرقية تجاه عشرات الشبان الذين اقتربوا من الحدود.

وقال جهاد ابو مر (28 عاما) الذى كان يتكئ على عكاز حيث اصيب برصاص الجيش الإسرائيلى ثلاث مرات منذ بدء الاحتجاجات انه يشارك فى تظاهرات الاثنين شرق خان يونس "من اجل حق العودة ورفض نقل السفارة الأمريكية للقدس"، وتابع "الشباب جهزوا فتحات فى السياج الحدودى، سنخترق الحدود الى اراضينا

أما احمد الهنداوى (22 عاما) من خان يونس فقال انه أخذ إجازة من عمله للمشاركة فى المسيرات، وقال "أما أن نبقى أحياء أو أن نعود جثثا، الأمل كبير أن نعود إلى طبريا" فى شمال إسرائيل التى تتحدر منها عائلته.

ويتجمع فلسطينيون من قطاع غزة منذ يوم الأرض فى 30 مارس بالالاف قرب الحدود مع إسرائيل خصوصا يوم الجمعة، للمطالبة بحقهم فى العودة الى أراضيهم التى طردوا منها أو غادروها عند قيام دولة اسرائيل فى 1948، وقتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن 53 فلسطينيا من المشاركين فى هذه الاحتجاجات.