video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المئات يتظاهرون فى عمان تنديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الإثنين، 14 مايو 2018 06:19 م
المئات يتظاهرون فى عمان تنديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس اشتباكات مع الاحتلال فى فلسطين- أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

 تجمع مئات الأردنيين الاثنين، قرب السفارة الأمريكية فى حى عبدون الراقى فى عمان للتعبير عن رفضهم فتح السفارة الأمريكية فى القدس، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وشارك فى التجمع الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية وفعاليات وطنية وشعبية وناشطين وسط إجراءات امنية مشددة.

ورفعوا أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتة كتب عليها بالانجليزية "أوقفوا هذا المجرم" وعليها صورة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقاموا بحرق العلمين الأمريكى والإسرائيلى وهم يهتفون "أمريكا هى هي، أمريكا راس الحية" و"فلتسقط وادى عربة" فى إشارة إلى معاهدة السلام الأردنية الأسرائيلية الموقعة عام 1994.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة التعاون الإسلامى تدين القرار الأمريكى بفتح سفارتها فى القدس الشريف

أبو مازن: تنكيس الأعلام 3 أيام.. وسفارة أمريكا بالقدس بؤرة استيطانية جديدة

عريقات: نقل السفارة الأمريكية للقدس احتفال بدفن عملية السلام

اخبار عمان

اخبار القدس

اخبار العرب

اخبار فلسطين

اخبار العالم




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة