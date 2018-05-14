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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء مذبحة يوم العودة إلى 55 بينهم 7 أطفال

الإثنين، 14 مايو 2018 08:19 م
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء مذبحة يوم العودة إلى 55 بينهم 7 أطفال الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 55 بينهم 7 أطفال. 

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على قمع مسيرة العودة السلمية فى قطاع غزة والضفة الغربية، والتنكيل الدموى بالمشاركين فى هذه المسيرات عامة وفى قطاع غزة بشكل خاص، والتى أدت حتى الآن، إلى استشهاد 40 فلسطينيا، إلى جانب إصابة نحو 2000 من أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

وطالبت الوزارة - فى بيان لها اليوم الاثنين، المجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقفها بشكل فورى.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامى على الفلسطينيين عامة، وفى قطاع غزة والقدس المحتلة بشكل خاص، مطالبة الدول بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة.

كما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن معركة إعلامية دعائية تضليلية تديرها حكومة اليمين فى إسرائيل على المستويين الداخلى والخارجى، لإشاعة انتصارات وهمية وإعطاء الانطباع الكاذب بأنها نجحت فى حسم قضية القدس.


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