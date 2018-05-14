السعودية تدين هجوم استهدف مبنى حكومى بأفغانستان

الرياض (أ ش أ)

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذى استهدف مبنى حكوميا بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الاثنين، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن هجوما ارهابيا نفذه 8 إرهابيين على مبنى حكومى فى إقليم ننجرهار بمدينة جلال آباد وقتلوا 10 أشخاص، كما أصيب 42 آخرون خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة.