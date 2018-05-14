video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدين هجوم استهدف مبنى حكومى بأفغانستان

الإثنين، 14 مايو 2018 10:19 ص
السعودية تدين هجوم استهدف مبنى حكومى بأفغانستان تفجير فى كابول ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذى استهدف مبنى حكوميا بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الاثنين، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن هجوما ارهابيا نفذه 8 إرهابيين على مبنى حكومى فى إقليم ننجرهار بمدينة جلال آباد وقتلوا 10 أشخاص، كما أصيب 42 آخرون خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات أفغانستان إلى 9 قتلى و30 مصابا

طالبان تسيطر على منطقة استراتيجية فى ولاية فارياب شمال أفغانستان

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم أفغانستان إلى 10 قتلى وأكثر من 40 مصابا

السعوديه

افغانستان

استهداف مبنى حكومى بافغانستان

هجوم افغانستان

الخارجيه السعوديه




لا تفوتك
المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة