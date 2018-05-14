الرئيس السودانى يقرر إنشاء هيكل تنظيمى وأمانة عامة لرئاسة الجمهورية

الخرطوم (أ ش أ)

أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الاثنين، قرارات جمهورية بإنشاء هيكل تنظيمى ووظيفى وأمانة عامة لرئاسة الجمهورية.

كما أصدر البشير قرارا جمهوريا بتعيين أبو بكر عوض حسنين أبو بكر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وقرارا آخر بتعيين طارق حاج على مديرا عاما لمركز دراسات المستقبل بدرجة وزير قومى.