الرئيس السودانى يقرر إنشاء هيكل تنظيمى وأمانة عامة لرئاسة الجمهورية

الرئيس السودانى يقرر إنشاء هيكل تنظيمى وأمانة عامة لرئاسة الجمهوريةالإثنين، 14 مايو 2018 06:41 م
الرئيس السودانى عمر البشير
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أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الاثنين، قرارات جمهورية بإنشاء هيكل تنظيمى ووظيفى وأمانة عامة لرئاسة الجمهورية.
كما أصدر البشير قرارا جمهوريا بتعيين أبو بكر عوض حسنين أبو بكر أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وقرارا آخر بتعيين طارق حاج على مديرا عاما لمركز دراسات المستقبل بدرجة وزير قومى.
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