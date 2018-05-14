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الإثنين، 14 مايو 2018 08:36 م
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الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاته مع روسيا وبريطانيا وإندونيسيا

الإثنين، 14 مايو 2018 07:52 م
الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاته مع روسيا وبريطانيا وإندونيسيا الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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تسلم الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الاثنين بالقصر الجمهورى بالخرطوم، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى السودان لدول  "إندونسيا، بريطانيا، وروسيا الاتحادية".

وأكد البشير خلال مراسم الاعتماد، حرص السودان على تعزيز وتطوير علاقاته مع تلك البلدان، بما يعزز التعاون المشترك فى كافة المجالات، معربا عن تطلع السودان إلى العمل معها جميعا من أجل دفع العلاقات الثنائية.

و أشار البشير، إلى أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة يتعزز فيها السلام والانفتاح الاقتصادي، مبديا رغبة الحكومة فى العمل مع السفراء الجدد لتطوير العلاقات.

من جانبهم، أكد السفراء حرص بلادهم على تعزيز العلاقات مع السودان والارتقاء بمستواها فى مختلف المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادى.

 


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