الحكومة الفلسطينية تطالب بوقف المذبحة الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطينى

الحكومة الفلسطينية تطالب بوقف المذبحة الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطينىالإثنين، 14 مايو 2018 04:35 م
رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله
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طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، بتدخل دولى فورى وعاجل لوقف المذبحة الرهيبة التى تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى البطل، خصوصا فى المحافظات الجنوبية.
وناشد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية فى بيان صحفى، الحكومات العربية والإسلامية وحكومات الدول الصديقة، لبذل أقصى جهودها في التدخل لوقف إراقة دماء أبناء شعبنا، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية في التصدي للعدوان الاحتلالى الإسرائيلى.
وطالب المحمود المجتمع الدولي بكامل مؤسساته ومنظماته بالتحرك دون إبطاء وتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا العزل، الذين تنفذ قوات الاحتلال بحقهم مذبحة رهيبة وتستخدم أدوات القتل المحرمة دوليا من الرصاص الحى إلى القصف المدفعى.
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