الحكم بالإعدام على قاتل دبلوماسى روسى بالعراق

بغداد (أ ش أ)

قضت المحكمة الجنائية المركزية فى بغداد ،اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أحد الإرهابيين، جراء قيامه بذبح أحد الدبلوماسيين الروس فى العراق.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضى عبد الستار بيرقدار، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن "المحكمة الجنائية المركزية حكمت بالإعدام بحق أحد الإرهابيين أدين بقيامه بذبح أحد الدبلوماسيين الروس فى العراق عام 2006 ".

وأضاف بيرقدار أن المتهم اعترف بخطف أربعة أجانب مع مجموعة مسلحة، مشيرا إلى أن اثنين من المجنى عليهم تم قتلهم بإطلاق النار؛ فيما تم ذبح الاثنين الآخرين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن الإرهابى اشترك بعملية الذبح بحق أحد الدبلوماسيين الأربعة، وبعدها قام، ومجموعته، بإلقاء الجثامين فى نهر دجلة.