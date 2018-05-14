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الإثنين، 14 مايو 2018 07:20 م
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اعتقال امرأة بعد مقتل دبلوماسى نيجيرى فى السودان

الإثنين، 14 مايو 2018 06:37 م
اعتقال امرأة بعد مقتل دبلوماسى نيجيرى فى السودان الشرطة السودانية- أرشيفية
أ ف ب
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أعلنت السلطات النيجيرية، الاثنين، أن امرأة متهمة بقتل دبلوماسى نيجيرى معتمد فى السودان، أوقفت على ذمة التحقيق فى الخرطوم.

وعثر على حبيبو ألمون القائم بالأعمال المكلف قضايا الهجرة فى السفارة النيجيرية، مقتولا فى منزله الأسبوع الماضي.

وقال توبى اديلاى الياس-فاتيلى المتحدث باسم الخارجية فى ابوجا "أظهر التحقيق أنه قضى طعنا".

وأضاف "تبين أيضا أنه بعد ارتكاب الجريمة الفظيعة سرقت المشتبه بها (طالبة فى الخرطوم من أصل نيجيري) أغراضا شخصية تعود للضحية بينها مبلغ مالي".

وهو ثانى دبلوماسى يُقتل فى السودان فى أقل من عام.

 


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