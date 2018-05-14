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استشهاد نجل القيادى فى حركة حماس محمود الرنتيسى

الإثنين، 14 مايو 2018 03:50 م
استشهاد نجل القيادى فى حركة حماس محمود الرنتيسى الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد أحمد نجل القيادى فى حركة حماس محمود الرنتيسى. 

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على قمع مسيرة العودة السلمية فى قطاع غزة والضفة الغربية، والتنكيل الدموى بالمشاركين فى هذه المسيرات عامة وفى قطاع غزة بشكل خاص، والتى أدت حتى الآن، إلى استشهاد 40 فلسطينيا، إلى جانب إصابة نحو 2000 من أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

وطالبت الوزارة - فى بيان لها اليوم الاثنين، المجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقفها بشكل فورى.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامى على الفلسطينيين عامة، وفى قطاع غزة والقدس المحتلة بشكل خاص، مطالبة الدول بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة.


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