وزير الداخلية الإماراتى يبحث مع نظيره اللبنانى تعزيز التعاون الأمنى المشترك

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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق الذى يزور الإمارات حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجالات العمل الشرطى والأمنى، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى هذه المجالات.