مقتل شيخ عشيرة وإصابة 3 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بصلاح الدين العراقية

مقتل شيخ عشيرة وإصابة 3 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بصلاح الدين العراقيةالأحد، 13 مايو 2018 02:48 م
القوات العراقية - أرشيفية
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لقى شيخ عشيرة عراقية مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، فى انفجار عبوة ناسفة فى قرية شمالى بيجى جنوبى محافظة صلاح الدين.
وقال مصدر أمنى - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بين قرية المصلخة وقرية السلمان الواقعة شمالى بيجى انفجرت اليوم، ما أسفر عن مقتل الشيخ عبد القادر سليمان شيخ عشيرة "السادة" وإصابة 3 آخرين، لافتا إلى أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الانفجار وأجرت تحقيقا، فيما أعلن قائد عمليات سامراء لسرايا السلام ناجى المريانية، فى وقت سابق، مقتل ستة انتحاريين من تنظيم (داعش) الإرهابى خططوا لاستهداف مرقد دينى ومراكز اقتراع جنوبى محافظة صلاح الدين.
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