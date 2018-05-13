مصدر طبى ليبى: أكثر من 31 قتيلا فى اشتباكات قبلية بليبيا هذا الشهر

طرابلس (أ ف ب)

قتل أكثر من 31 شخصا فى اشتباكات بين قبائل متنازعة هزت مدينة سبها جنوب ليبيا منذ بداية شهر مايو، بحسب ما ذكر مصدر طبى الأحد.

وقتل 8 أشخاص نهاية الأسبوع الماضى عند اندلاع العنف فى سبها على بعد حوالى 600 كلم جنوب طرابلس، بحسب المصدر الذى أضاف أن 18 شخصا آخرين أصيبوا فى الاشتباكات.

وتشهد سبها أعمال عنف منذ فبراير بسبب خصومات بين القبائل أدت فى غالب الأحيان إلى سفك الدماء.

والسبت وقع اقتتال بين قبائل متنافسة على السيطرة على قلعة تطل على سبها المعروفة بطرق التهريب المنتشرة فيها، ودار الاقتتال بين قبيلتى "أولاد سليمان" و"التبو" المتهمة بأنها تضم أجانب وخصوصا من تشاد.

ومنذ بداية مايو قتل أكثر من 31 شخصا وأصيب 121 آخرون فى الاشتباكات القبلية، بحسب المصدر الطبى الذى رفض كشف هويته.

وأعربت البعثة الدولية فى ليبيا مرارا عن قلقها حيال 4تصاعد العنف، وقالت البعثة فى بيان على حسابها على تويتر فى وقت متاخر السبت، إنها "قلقة للغاية من التصعيد الأخير فى سبها"،ودانت مقتل "عدد من المدنيين" فى الاشتباكات داعية الجانبين إلى ضبط النفس.