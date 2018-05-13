مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم 1450 مستوطنا منذ صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك فى الفترتين الصباحية والمسائية، بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفاد المنسق الإعلامى لدائرة أوقاف القدس فراس الدبس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الاقصى أحمد الأعور بعد الاعتداء عليه بصورة وحشية، خلال عمله فى المسجد ومحاولة منع المتطرفين إقامة صلوات تلمودية فيه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فى الفترة الصباحية حارس المسجد الاقصى محمد الصالحى خلال أداء واجبه فى المسجد.

وقال شهود عيان أن المسجد الأقصى شهد صلوات تلمودية جماعية وعلنية من سوائب المستوطنين، وسط هتافات عنصرية صاخبة أساءت للمكان وقدسيته وحرمته.

كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين مقبرة باب الرحمة الملاصقة بجدار المسجد الاقصى الشرقى بحماية عسكرية معززة.

فى الوقت نفسه، أدى عشرات الآلاف من المستوطنين شعائر وصلوات تلمودية فى باحة حائط البراق (الجدار الغربى للمسجد الأقصى) لمناسبة احتلال ما تبقى من مدينة القدس وتوحيدها كعاصمة لدولة الاحتلال، وهو الذى يطلق عليه الاحتلال تسمية "يوم القدس"، فى حين تنطلق عصر اليوم مسيرات بأعلام الاحتلال من الشطر الغربى للقدس باتجاه البلدة القديمة وتنفيذ فعالية الرقص بالأعلام حول بوابات القدس القديمة.