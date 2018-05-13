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محافظ كركوك: جهاز التصويت الإلكترونى غير دقيق وقدم نتائج خاطئة بالانتخابات

الأحد، 13 مايو 2018 01:20 م
محافظ كركوك: جهاز التصويت الإلكترونى غير دقيق وقدم نتائج خاطئة بالانتخابات الانتخابات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أكد محافظ كركوك راكان جبورى، اليوم الأحد، أن نتائج الانتخابات البرلمانية فى محافظة كركوك جاءت غير منطقية، لافتا إلى أن جهاز التصويت الإلكترونى غير دقيق وأعطى نتائج خاطئة.

وقال جبورى - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" - "إنه من غير المنطقى أن يحصل ائتلاف الاتحاد الوطنى على 95% من الأصوات وتحصل الجبهة التركمانية على 100%"، مشيرا إلى أن عملية التزوير لن تكون فى صالح أحد.

وطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين يدويا أمام كل الكتل السياسية فى كركوك، مشددا على أن الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات يجب أن تنتبه إلى أن الوضع الخطير يحتاج لتدخل عاجل وحصر الصناديق ونقلها إلى بغداد، وكان جبورى، قد أعلن حظر التجوال فى عموم كركوك على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات فى المحافظة التى شهدت مسيرات وتظاهرات احتجاجية واسعة وقطع للطرق بسبب عدم دقة النتائج.

 

 

 


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