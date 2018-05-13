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الأحد، 13 مايو 2018 03:26 م
خالد صلاح
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مباحثات عسكرية بين سلطنة عمان وبريطانيا فى مسقط

الأحد، 13 مايو 2018 02:06 م
مباحثات عسكرية بين سلطنة عمان وبريطانيا فى مسقط الجيش السلطانى العمانى - أرشيفية
أ ش أ
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التقى قائد الجيش السلطانى العمانى اللواء الركن مطر بن سالم البلوشى، اليوم الأحد، القائد العام الدائم للقوة المشتركة البريطانية اللواء ستيورات سكيتس، بمعسكر المرتفعة بمسقط والوفد المرافق له الذى يزور السلطنة حاليًا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون العسكرى واستعرضا وجهات النظر فى الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

 

 


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