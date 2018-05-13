مباحثات عسكرية بين سلطنة عمان وبريطانيا فى مسقط

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التقى قائد الجيش السلطانى العمانى اللواء الركن مطر بن سالم البلوشى، اليوم الأحد، القائد العام الدائم للقوة المشتركة البريطانية اللواء ستيورات سكيتس، بمعسكر المرتفعة بمسقط والوفد المرافق له الذى يزور السلطنة حاليًا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون العسكرى واستعرضا وجهات النظر فى الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.