مباحثات عسكرية بين سلطنة عمان وبريطانيا فى مسقط

مباحثات عسكرية بين سلطنة عمان وبريطانيا فى مسقطالأحد، 13 مايو 2018 02:06 م
الجيش السلطانى العمانى - أرشيفية
إضافة تعليق
التقى قائد الجيش السلطانى العمانى اللواء الركن مطر بن سالم البلوشى، اليوم الأحد، القائد العام الدائم للقوة المشتركة البريطانية اللواء ستيورات سكيتس، بمعسكر المرتفعة بمسقط والوفد المرافق له الذى يزور السلطنة حاليًا.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون العسكرى واستعرضا وجهات النظر فى الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.
إضافة تعليق
الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة
صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة