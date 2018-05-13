صور.. سعوديات يقبلن على شراء السيارات قبل أيام من السماح لهن بالقيادة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أقبلت السعوديات على معارض بيع السيارات فى الرياض لشراء السيارات، قبل أيام من التطبيق الرسمى للقرار للسماح لهن بالقيادة فى المملكة، وحددت السعودية شهر يونيو 2018 بداية قيادة المرأة السعودية للسيارة رسمياً، بعد القرار التاريخى الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ الموافق لشهر يونيو 2018 ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.



سيدة سعودية تجرب سيارة داخل معرض للسيارات



سيدة سعودية تقوم بتجريب سيارة



سيدة سعودية داخل أحد معارض السيارات بالرياض



سيدة سعودية داخل إحدى السيارات



سيدة سعودية داخل سيارة فى معرض للسيارات فى الرياض



سيدة سعودية فى معرض للسيارات بالرياض



فتاة سعودية داخل سيارة