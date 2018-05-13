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رويترز: البحرين تمنع الجماعات المتطرفة المنحلة من الترشح فى الانتخابات

الأحد، 13 مايو 2018 06:01 م
رويترز: البحرين تمنع الجماعات المتطرفة المنحلة من الترشح فى الانتخابات البرلمان البحرينى
دبى (رويترز)
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أقر البرلمان البحرينى مشروع قانون اليوم الأحد، يمنع أعضاء الجماعات المتطرفة المنحلة من الترشح فى الانتخابات، وذلك فى أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف المتطرفين قبل الاقتراع البرلمانى هذا العام.

وكانت المحاكم فى البحرين حلت العام الماضى جمعيتى الوفاق والعمل الوطنى الديمقراطى "وعد"، متهمة إياهما بالمساعدة فى إثارة العنف والإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن مجلس الشورى، الغرفة العليا فى البرلمان، أقر مسودة القانون التى تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التى حلها القضاء الترشح فى الانتخابات "لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة".

ولا يزال يتعين أن يوقع الملك على المشروع، الذى كان حظى بموافقة مجلس النواب، كى يصبح قانونا.

وتطالب كل من الوفاق، التى لها صلات قوية بأغلبية البلاد الشيعية، ووعد، والتى تعد حركة علمانية، بإصلاحات اجتماعية وسياسية فى المملكة التى يحكمها السنة.

 


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