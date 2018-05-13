تعرف على كيفية تشكيل الحكومة العراقية وفقا للدستور

رويترز

أدلى العراقيون يوم السبت بأصواتهم فى أول انتخابات منذ هزيمة تنظيم داعش، وهو اقتراع قد يؤثر على توازنات القوى فى الشرق الأوسط.

وفيما يلى كيفية تشكيل الحكومة وفقا للدستور العراقى الذى يحدد مهلة 90 يوما للعملية:

* تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات غدا الاثنين.

* يدعو الرئيس فؤاد معصوم البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج.

* ينتخب المشرعون رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة فى الجلسة الأولى.

* ينتخب البرلمان رئيسا جديدا بأغلبية ثلثى النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

* يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر فى البرلمان بتشكيل الحكومة.

* يكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

* يتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة فى تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة.

إذا فشل رئيس الوزراء المكلف فى تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يوما أو إذا رفض البرلمان الحكومة التى اقترحها رئيس الوزراء المكلف يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.