تعرف على درجات الحرارة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان الكريم

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عن الحالة المناخية السائدة والتوقعات بمكة المكرمة خلال شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أن المناخ خلال الشهر يتسم بطقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبيا للاعتدال ليلا، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع خاصة بالنصف الأول من الشهر، ومدى الرؤية الأفقية جيدة بشكل عام تتدنى فى بعض الفترات لأقل من 5 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت "إمارة مكة" عبر موقعها الإلكترونى، إن شهر رمضان يتزامن مع فترة نهاية فصل الربيع، وبداية فصل الصيف الذى يبدأ فى 1 يونيو، بينما يبدأ 6 فلكيا فى 21 يونيو، وأشارت إلى أن معدلات درجات الحرارة المئوية العظمى تبلغ 43.6 درجة مئوية، بينما معدل الصغرى يبلغ 28.9 درجة مئوية، فيما يصل المعدل 35.7 درجة مئوية.