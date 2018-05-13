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تعرف على درجات الحرارة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان الكريم

الأحد، 13 مايو 2018 03:44 م
تعرف على درجات الحرارة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان الكريم الحرم المكى - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عن الحالة المناخية السائدة والتوقعات بمكة المكرمة خلال شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أن المناخ خلال الشهر يتسم بطقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبيا للاعتدال ليلا، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع خاصة بالنصف الأول من الشهر، ومدى الرؤية الأفقية جيدة بشكل عام تتدنى فى بعض الفترات لأقل من 5 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.   

وقالت "إمارة مكة" عبر موقعها الإلكترونى، إن شهر رمضان يتزامن مع فترة نهاية فصل الربيع، وبداية فصل الصيف الذى يبدأ فى 1 يونيو، بينما يبدأ 6 فلكيا فى 21 يونيو، وأشارت إلى أن معدلات درجات الحرارة المئوية العظمى تبلغ 43.6 درجة مئوية، بينما معدل الصغرى يبلغ 28.9 درجة مئوية، فيما يصل المعدل 35.7 درجة مئوية.

درجات الحرارة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان
درجات الحرارة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان
 

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