تعاون بين حكومة دبى والحكومة البريطانية لتبادل الخبرات فى مجال الاتصال الحكومى

دبى (أ ش أ )

وقعت حكومة دبى مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف المهنية فى مجال الاتصال الحكومي، والاطلاع على أفضل الممارسات والأبحاث والدراسات ذات الصلة فى كل من إمارة دبى والمملكة المتحدة بهدف الوقوف على أفضل سبل الاستفادة منها وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة كل من الطرفين لخدمة الأهداف الاستراتيجية لجانبى التعاون وفى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع بينهما.

ووقعت مذكرة التفاهم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- ممثلة لحكومة دبى المدير العام للمكتب الإعلامى لحكومة دبى منى غانم المرّي، ووقعها ، وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت ممثلاً عن الحكومة البريطانية، وذلك بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذى لإمارة دبى والمهندس أحمد المهرى مساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذى والأمانة العامة.