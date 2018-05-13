انشقاق ضابط أمن فى ميليشيا الحوثى وآخرين ووصولهم إلى محافظة مأرب اليمنية

انشقاق ضابط أمن فى ميليشيا الحوثى وآخرين ووصولهم إلى محافظة مأرب اليمنيةالأحد، 13 مايو 2018 07:18 ص
عناصر من الجيش اليمنى
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أعلن ضابط أمن وعدد من المسئولين فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء انشقاقهم ووصولهم إلى محافظة مأرب اليمنية، حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية.
وكانت مقاتلات التحالف العربى قد شن - فى وقت سابق اليوم - غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للحوثيين فى محافظة الحديدة، غربى البلاد .
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن مقاتلات التحالف قصفت اليوم تجمعات للحوثيين بالقرب من مستشفى اللحية ، شمالى المحافظة، كما قصفت مواقع وتجمعات للمليشيا شرقى مديرية الجراحي، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين ، علاوة على تدمير آليات قتالية .
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