المقاومة اليمنية تتمكن من تحرير ميناء "الحيمة" غربى البلاد

المقاومة اليمنية تتمكن من تحرير ميناء "الحيمة" غربى البلادالأحد، 13 مايو 2018 02:49 م
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
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تمكنت قوات المقاومة اليمنية، اليوم الأحد، من تحرير ميناء "الحيمة " الاستراتيجى من قبضة ميليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية "التحيتا " جنوبى محافظة "الحديدة" غربى البلاد .
ويعتبر الميناء من أهم نقاط تهريب السلاح للميليشيا الانقلابية .
وذكرت " سكاى نيوز " التى بثت النبأ أن الميليشيا الانقلابية تواصل الفرار من جبهات القتال مع تقدم قوات المقاومة اليمنية.
يذكر أن مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد شنت أمس السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيا الحوثيى " الانقلابية " فى محافظة "الحديدة " ؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم وتدمير آليات ومعدات قتالية.
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