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الأحد، 13 مايو 2018 01:56 م
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القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لتنظيم وقفة أمام مقر السفارة الأمريكية الجديد

الأحد، 13 مايو 2018 01:02 م
القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لتنظيم وقفة أمام مقر السفارة الأمريكية الجديد الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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أكدت القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية فى مدينة القدس، ضرورة أن تكون المدينة المقدسة جزءا أساسيا من الحراك الشعبى الشامل الذى سيكون ممتدا على طول وعرض فلسطين التاريخية،وطالبت بالحشد الجماهيرى بالتعاون مع الداخل الفلسطينى -48- يوم غد الاثنين والتجمع قرب مقر السفارة الأمريكية الجديد فى القدس والذى تنوى الولايات المتحدة افتتاحه فى منطقة "أرنونا" بالقرب من بلدة صورباهر بالقدس.

ودعت القوى الفلسطينية فى بيان لها اليوم إلى إعلان الاضراب التجارى الجزئى غدا فى كل ارجاء المدينة المقدسة، احتجاجا على القرار الأمريكى الذى يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن أمام مرحلة مصيرية وخطرةبالنسبة للقضية الفلسطينية، وهى مرحلة تتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان إلى تنظيم فعاليات وأنشطة شعبية وجماهيرية لإحياء هذه الذكرى التى ى تأتى مع ما يتردد عن طرح مشروع ما يسمى بصفقة القرن، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائى.

 


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