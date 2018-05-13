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السعودية تدعو لتحرى رؤية هلال رمضان الثلاثاء المقبل

الأحد، 13 مايو 2018 02:26 م
السعودية تدعو لتحرى رؤية هلال رمضان الثلاثاء المقبل هلال رمضان
كتب: محمد الأحمدى
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دعت المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الثلاثاء القادم، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، حيث جاء ذلك فى إعلان للمحكمة فيما يلى نصه :

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرّى رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1439هـ .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدى لعموم المسلمين.

 


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