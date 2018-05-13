الجيش اليمنى يستعيد منطقتين‏ بمحافظة البيضاء ويسيطر على ‏مديرية الوازعية

الجيش اليمنى يستعيد منطقتين بمحافظة البيضاء ويسيطر على مديرية الوازعيةالأحد، 13 مايو 2018 06:30 ص
أعلن الجيش اليمنى، فرض سيطرته الكاملة على منطقتى حوران وقانية الوقعتين بين محافظتى مأرب والبيضاء .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى ، إن كتائب اللواء 117 وكتيبة المدد وكتائب من اللواء 159 وقوات الأمن الخاصة بالبيضاء ورداع مسنودة بطيران التحالف العربى تمكنت من تحرير منطقتى حوران وقانية بالكامل .
وأضاف المصدر العسكري، أن قوات الجيش اليمنى أمنت المنطقة من هجمات المليشيا المتكررة وبدأت عملياتها فى منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية فى البيضاء عقب غارات شنها طيران التحالف العربى على مواقع المليشيا فى منطقة يسبل التى أسفرت عن قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير أسلحة وذخائر وعربات عسكرية .
من ناحية أخرى قال مصدر عسكرى بمحور تعز أن الجيش الوطنى فى اليمن، أحكم سيطرته الكاملة على مديرية الوازعية بغربى تعز وسط انهيارات فى صفوف المليشيا وفرار عناصرها إلى المناطق المجاورة .
وقال المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، إن مديرية الوازعية باتت محررة بالكامل وما تبقى جيوب محدودة للمليشيا فى الأحيوق ويتم محاصرتهم من قبل قوات الجيش .. مشيرا إلى استعادة الجيش لعربتين ومدفع وعدد من الأسلحة إلى جانب أسر العشرات من عناصر المليشيا .
من جهته أكد مدير مديرية الوازعية أحمد الظرافى أن قوات الجيش الوطنى المسنودة بقوات التحالف العربى قامت بتأمين كافة المناطق والقضاء على الجيوب التابعة للمليشيا الانقلابية التى فرت باتجاه مقبنة وهجدة غرب مدينة تعز.
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