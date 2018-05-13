الجيش اليمنى يستعيد منطقتين‏ بمحافظة البيضاء ويسيطر على ‏مديرية الوازعية

عدن أ ش أ

أعلن الجيش اليمنى، فرض سيطرته الكاملة على منطقتى ‏حوران وقانية الوقعتين بين محافظتى مأرب والبيضاء .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى ، إن كتائب اللواء 117 ‏وكتيبة المدد وكتائب من اللواء 159 ‏وقوات الأمن الخاصة بالبيضاء ‏ورداع مسنودة بطيران ‏التحالف العربى تمكنت من تحرير منطقتى حوران وقانية ‏بالكامل .

وأضاف المصدر العسكري، أن قوات الجيش اليمنى أمنت المنطقة ‏من ‏هجمات المليشيا المتكررة وبدأت عملياتها فى منطقة ‏الوهبية التابعة لمديرية السوادية فى البيضاء عقب ‏غارات ‏شنها طيران التحالف العربى على مواقع المليشيا فى ‏منطقة يسبل التى أسفرت عن قتلى وجرحى من ‏المليشيا ‏وتدمير أسلحة وذخائر وعربات عسكرية .

من ناحية أخرى قال مصدر عسكرى بمحور تعز أن الجيش الوطنى فى اليمن، أحكم سيطرته الكاملة على ‏مديرية الوازعية بغربى تعز وسط انهيارات فى ‏صفوف المليشيا وفرار عناصرها إلى المناطق ‏المجاورة .

وقال المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط ‏البحر، إن مديرية الوازعية باتت محررة بالكامل وما ‏تبقى جيوب محدودة للمليشيا فى الأحيوق ويتم ‏محاصرتهم من قبل قوات الجيش .. مشيرا إلى استعادة الجيش لعربتين ومدفع ‏وعدد من الأسلحة إلى جانب أسر العشرات من ‏عناصر المليشيا .

من جهته أكد مدير مديرية الوازعية أحمد الظرافى ‏أن قوات الجيش الوطنى المسنودة بقوات التحالف ‏العربى قامت بتأمين كافة المناطق والقضاء على ‏الجيوب التابعة للمليشيا الانقلابية التى فرت باتجاه ‏مقبنة وهجدة غرب مدينة تعز.