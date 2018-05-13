video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 13 مايو 2018 07:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يستعيد منطقتين‏ بمحافظة البيضاء ويسيطر على ‏مديرية الوازعية

الأحد، 13 مايو 2018 06:30 ص
الجيش اليمنى يستعيد منطقتين‏ بمحافظة البيضاء ويسيطر على ‏مديرية الوازعية عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الجيش اليمنى، فرض سيطرته الكاملة على منطقتى ‏حوران وقانية الوقعتين بين محافظتى مأرب والبيضاء .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى ، إن كتائب اللواء 117 ‏وكتيبة المدد وكتائب من اللواء 159 ‏وقوات الأمن الخاصة بالبيضاء ‏ورداع مسنودة بطيران ‏التحالف العربى تمكنت من تحرير منطقتى حوران وقانية ‏بالكامل .

وأضاف المصدر العسكري، أن قوات الجيش اليمنى أمنت المنطقة ‏من ‏هجمات المليشيا المتكررة وبدأت عملياتها فى منطقة ‏الوهبية التابعة لمديرية السوادية فى البيضاء عقب ‏غارات ‏شنها طيران التحالف العربى على مواقع المليشيا فى ‏منطقة يسبل التى أسفرت عن قتلى وجرحى من ‏المليشيا ‏وتدمير أسلحة وذخائر وعربات عسكرية .

من ناحية أخرى قال مصدر عسكرى بمحور تعز أن الجيش الوطنى فى اليمن، أحكم سيطرته الكاملة على ‏مديرية الوازعية بغربى تعز وسط انهيارات فى ‏صفوف المليشيا وفرار عناصرها إلى المناطق ‏المجاورة .

وقال المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط ‏البحر، إن مديرية الوازعية باتت محررة بالكامل وما ‏تبقى جيوب محدودة للمليشيا فى الأحيوق ويتم ‏محاصرتهم من قبل قوات الجيش .. مشيرا إلى استعادة الجيش لعربتين ومدفع ‏وعدد من الأسلحة إلى جانب أسر العشرات من ‏عناصر المليشيا .

من جهته أكد مدير مديرية الوازعية أحمد الظرافى ‏أن قوات الجيش الوطنى المسنودة بقوات التحالف ‏العربى قامت بتأمين كافة المناطق والقضاء على ‏الجيوب التابعة للمليشيا الانقلابية التى فرت باتجاه ‏مقبنة وهجدة غرب مدينة تعز.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يقطع خطوط امدادت الحوثيين بالساحل الغربى

الجيش اليمنى يحرر مديرية "الوازعية" غربى تعز بالكامل

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

محافظة البيضاء

‏مديرية الوازعية




لا تفوتك
وزير التموين: نستهدف توفير سلع ومنتجات "أهلا رمضان" بسعر الجملة أو أقل

وزير التموين: نستهدف توفير سلع ومنتجات "أهلا رمضان" بسعر الجملة أو أقل

سكاى نيوز: أمريكا تطالب قطر بوقف دعم ميليشيات إيران بعد فضيحة "الإيميلات"

سكاى نيوز: أمريكا تطالب قطر بوقف دعم ميليشيات إيران بعد فضيحة "الإيميلات"

فيديو.. "وحيد سعد" من "فنان الشارع" لـ"نجم باند".. وريث عائلة موسيقية يهوى العزف الطرقات.. "عادل سلامة" احتضن موهبته بالـ"صدفة" بعد مقطوعته أمام شرفة منزله وأسس له فريقا ..الشاعر:"صورته والجمهور قال كلمته"

فيديو.. "وحيد سعد" من "فنان الشارع" لـ"نجم باند".. وريث عائلة موسيقية يهوى العزف الطرقات.. "عادل سلامة" احتضن موهبته بالـ"صدفة" بعد مقطوعته أمام شرفة منزله وأسس له فريقا ..الشاعر:"صورته والجمهور قال كلمته"

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقناة الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة