الجيش اليمنى يحرر الخط الدولى بين صعدة والجوف ويقتل 10 حوثيين

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استكمل الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تحرير الخط الدولى الرابط بين سوق البقع فى محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف شمالى البلاد.

وقال قائد كتيبة محور البقع المقدم صالح جفيش ، فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) ، إنه تم تحرير الخط الدولى بشكل كامل، الذى تبلغ مساحته 10 كيلومترات مربعة، بعد معارك خاضها الجيش مع الحوثيين، مشيرًا إلى أنه تم تأمين منطقة بير السلامى ومحطة التام الواقعتين على الخط الدولى ذاته.

وأضاف قائد الكتيبة أن المعارك التى شاركت فيها مدفعية التحالف العربى أسفرت عن مصرع 10 عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين، وسط انهيارات كبيرة فى صفوفهم.