الاحتلال الإسرائيلى يغلق معبر كرم أبو سالم الحدودى مع قطاع غزة

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، معبر كرم أبو سالم الحدودى مع قطاع غزة بعد يوم من تعرضه لأضرار خلال احتجاجات فلسطينية تحولت إلى العنف، فيما تمركزت القوات الفلسطينية على الجانب الخاضع لسلطاتها فى المعبر.

وكان الجيش الإسرائيلى، قال أمس السبت، فى بيان "المعبر سيبقى مغلقًا لحين إصلاح الضرر الذى ألحقته به أعمال الشغب وسيعاد فتحه وفقا لتقييم الموقف"، ويستخدم معبر كرم أبو سالم فى نقل البضائع من وإلى القطاع، وقال الجيش الإسرائيلى، إن المعبر سيبقى مفتوحًا أمام الحالات الإنسانية فحسب.