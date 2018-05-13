الاتحاد الوطنى الكردستانى يتقدم بفارق كبير بالسليمانية فى فرز أولى

الاتحاد الوطنى الكردستانى يتقدم بفارق كبير بالسليمانية فى فرز أولىالأحد، 13 مايو 2018 01:55 م
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أظهرت عمليات فرز أولية للأصوات، اليوم الأحد، أن حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى يتقدم بفارق كبير فى معقله بمحافظة السليمانية العراقية.
وذكرت مصادر فى مفوضية الانتخابات العراقية أن الحزب فاز بثمانية مقاعد على ما يبدو أى أنه يتفوق كثيرا على منافسين أصغر كانوا يطمحون لتحقيق مكاسب كبيرة فى الانتخابات التى جرت أمس السبت.
واشتبك أنصار لحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى مع مؤيدين لحركة التغيير (كوران) فى السليمانية الواقعة بشمال العراق فى ساعة متأخرة الليلة الماضية وسط اتهامات بالتلاعب فى الأصوات.
وأظهرت عمليات الفرز الأولية أن حركة كوران فازت بثلاثة مقاعد.
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