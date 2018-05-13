الإمارات تدين الهجوم الإرهابى فى فرنسا

أبوظبى (أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات، الهجوم الإرهابى الذى وقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة تضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسى فى مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الأحد/ - عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأعربت الوزارة عن تعازى دولة الإمارات ومواساتها لأهالى وذوى الضحية جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكان تنظيم داعش الإرهابى قد تبنى حادث الطعن الذى وقع مساء أمس بالدائرة الثانية للعاصمة الفرنسية بحى مزدحم وأسفر عن مقتل شخص عمره 29 عاما وإصابة 4 آخرين.