استقالة مدير مكتب الحريرى بعد خسائر تيار المستقبل فى الانتخابات

رويترز

عين رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى مديرا جديدا لمكتبه بعد أن خسر تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث مقاعده فى الانتخابات البرلمانية التى جرت الأسبوع الماضى.

وفاز تيار المستقبل بعشرين مقعدا بعدما حصد 33 مقعدا فى الانتخابات السابقة التى جرت فى 2009.

وقال الحريرى فى كلمة الأسبوع الماضى بعد الانتخابات إن تيار المستقبل كان يتوقع نتيجة أفضل مضيفا "هناك ثغرات كانت فى تيار المستقبل وكل واحد مسؤول عنها ستتم محاسبته".

وأعلن مكتب الحريرى أن نادر الحريرى، ابن عم رئيس الوزراء، استقال فى ساعة متأخرة الليلة الماضية. وأضاف أن الحريرى كلف محمد منيمنة بتولى مهام مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة.

ورغم خسائر تيار المستقبل فإن الحريرى مازال الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة بوصفه زعيم أكبر كتلة سنية فى البرلمان. ويجب أن يكون رئيس الوزراء اللبنانى سنيا بموجب نظام طائفى لتقسيم السلطة.

وحققت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وأفراد وفصائل تؤيد امتلاكها للسلاح مكاسب كبيرة فى الانتخابات التى جرت الأحد الماضى وحصدوا ما يربو على نصف مقاعد البرلمان.

وتثير ترسانة حزب الله من الأسلحة الخلاف فى لبنان منذ سنوات، وفاز حزب القوات اللبنانية المناهض بشدة لحزب الله بعدد 15 مقعدا أى أنه ضاعف عدد نوابه تقريبا.

وتنتهى فترة ولاية البرلمان الحالى فى 20 مايو ومن المتوقع أن تكون مفاوضات تقسيم المناصب فى الحكومة الجديدة صعبة.