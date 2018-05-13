اجتماع بالجامعة العربية لمتابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

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بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ45 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة الإمارات، والتى يمثلها محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وبمشاركة ممثلى وزارات الاقتصاد فى مصر والدول الأعضاء.

ويناقش الاجتماع على مدى 3 أيام العديد من البنود المهمة، ويأتى فى مقدمتها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتفعيل مبدأ الشفافية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووضع آلية لالتزام الدول العربية بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى المرتبطة بإتمام المنطقة، كما يناقش الاجتماع تقرير اتحاد الغرف العربية، فضلا عن متابعة الفريق المختص بوضع آلية المعالجات التجارية ومناقشة تقرير وتوصيات فريق الخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك.