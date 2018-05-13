إطلاق المجموعة الوثائقية للمملكة الأردنية وعلاقاتها بالجامعة العربية

(أ ش أ)

شهدت جامعة الدول اليوم الأحد، فعالية إطلاق المجموعة الوثائقية المعنونة (المملكة الأردنية الهاشمية وعلاقاتها بالجامعة العربية)، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، والسفير الأردنى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية على العايد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، بالإضافة إلى عدد من المندوبين الدائمين ومسئولى الجامعة العربية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أهمية هذه الوثائق التى تثرى ذاكرة الجامعة العربية من جهة، وتجسد دعم المملكة الأردنية الهاشمية للعمل العربى المشترك من جهة أخرى.. مشيدا بالجهد الأردنى فى هذا الصدد، مطالبا باقى الدول العربية الأعضاء أن تحذو حذوها فى دعم المكتب بالوثائق.

وأعرب أبو الغيط عن أمله فى أن يتم نقل هذا المعرض الوثائقى إلى الأردن لإطلاع الشعب الأردنى على هذا العمل المدقق، الذى يعكس جهد العاملين لخدمة الأمة العربية.

ومن جانبه، أكد السفير على العايد حرص الأردن على دعم الجامعة العربية لقناعاتها بأن العمل العربى المشترك هو الأساس، موضحا أن الأردن من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، ولم تغب عن أى قمة عربية على مدى تاريخها لقناعتها أن مواقفنا المشتركة هى أساس قوتنا.

ومن جانبها، أكدت مدير إدارة مكتبة الجامعة وتوثيق المعلومات الدكتورة هالة جاد أهمية المشروع، الذى أقره مجلس الجامعة عام 2014، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يضم 6 أعضاء لاكتمال هذا المشروع، الذى يضم سلسلة وثائقية تضم 3 كتب وطوابع بريد ونسخ وثائقية أصلية، بخلاف العمل على توثيق الذاكرة السمع بصرية.

وأضافت أن هناك معرضا يضم 340 وثيقة أصلية أردنية، منها التصديق على ميثاق الجامعة واتفاقية العمل العربى المشترك، بالإضافة إلى وثيقة التوقيع على وضع حجر الأساس لسد "المخيبه" وطوابع بريدية أصدرتها المملكة الأردنية على مر التاريخ.

وأوضحت أن الهدف من هذا المشروع بناء مستودع وثائقى عربى كبير يخدم الدول العربية، معربة عن استعداد فريق التوثيق لمساعدة الدول الأعضاء فى توثيق ذاكرتها الوطنية.