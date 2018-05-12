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السبت، 12 مايو 2018 02:02 م
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30 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

السبت، 12 مايو 2018 12:31 م
30 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة سفينة حاويات - ارشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم السبت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 30 سفينة  بموانئ شرق وغرب بورسعيد ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة 7 سفن ، ومن المنتظر دخول سفينتين .

ومن ناحية أخرى ، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 1 سفينة ، ومن المنتظر دخول3 سفن ، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .

 

 

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