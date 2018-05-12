23 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية بدمياط

23 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية بدمياطالسبت، 12 مايو 2018 10:57 ص
السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
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بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بدمياط اليوم، أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وقال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن 23 ألف طالب وطالبة موزعين على 136 لجنة، يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية.
وأوضح فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه تم تجهيز المدارس وتوفير كافة مستلزمات الطلاب، وتم وضع الامتحانات بصور مبسطة حسب مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، بحيث تكون فى متناول الطالب المتوسط مع وجود فقرات وأسئلة توضح الطالب المتميز مع منع استخدام أى أسئلة لها طبيعة سياسية أو عنصرية.
وناشد سويلم الطلاب بالتركيز وعدم اصطحاب هواتفهم المحمولة إلى مقرات اللجان حتى لا يتم تطبيق اللائحة وفصلهم وحرمانهم من دخول الامتحانات.
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