2282 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

يؤدى اليوم السبت، 2282 طالب وطالبة امتحانات الفصل الثانى لشهادة الإعدادية بجنوب سيناء.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى اليوم السبت. وأعلن عقل، أن هناك 65 لجنة على مستوى المحافظة تستقبل 2282 طالب وطالبة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية هذا العام.

وأكد عقل أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بلجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية من توزيع رؤساء اللجان وطباعة الامتحانات وتشكيل الكنترولات وتوفير الأمن والاطمئنان على أعداد الملاحظين بكل لجنة.



وأضاف وكيل الوزارة أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لتلقى أى شكاوى خاصة بالامتحانات يترأسها مصطفى الزغبى وكيل المديرية، كما أن هناك غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية.



وأوضح أنه سيتابع الامتحانات فى جميع المدن والوديان وأنه يريد خروج نتيجة تعكس المستوى الحقيقى للطلاب

كما أعلن عقل أنه طالب واضعى الأسئلة أن تكون الأسئلة تتلائم مع المستوى العام لطلاب جنوب سيناء وأن يكون هناك جزئية بسيطة للطالب المتميز.



جدير بالذكر أن امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى وجميع صفوف المرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس اختمتت الثلاثاء الماضى 8 مايو بينما تختتم امتحانات الصف السادس الأحد 13 مايو الجارى وتختتم امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس 17 مايو.