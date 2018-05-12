وكلاء التعليم بالمحافظات يتفقدون امتحانات الشهادة الإعدادية

المحافظات – أيمن لطفى - شريف الديب – محمد فرج – عبده عبد البارى

تفقد اليوم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،عدد من لجان الامتحانات الشهادة الإعدادية،للاطمئنان على سير الامتحانات وكان برفقته مدير إدارة بلقاس التعليمية،وزار مدرسة جمصة للتعليم الأساسي بإدارة بلقاس التعليمية،واطمئن على اللجان.

وقال إن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، ومراعى الفروق الفردية للطلاب ومطابقة للوزن النسبي للورقة الامتحانيه وشامل كافه أجزاء المنهج وأوصى بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب.

وأوصى بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة سواء ملاحظين أو طلاب،واطمئن على وصول مظاريف الاسئلة فى ميعادها وكذلك محاضر فتح المظاريف الاسئله وتوقيع اللجنة عليها.

كما تابع الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ، إنتظام سير أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة الكاب جنوب بورسعيد.

وأكد بيان مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أن وكيل الوزارة تفقد لجنة مدرسة الكاب الإعدادية المشتركة أثناء أداء الطلاب إمتحان مادة الدراسات الإجتماعية من خلال لجنتين والبلغ عددهما 38 طالبا وطالبة.

وأشار البيان أن اللجنتين سادهما الهدوء أثناء أداء الإمتحان الذى جاء فى مستوى الطلاب بالإضافة إلى عدم رصد أى حالات غش أو شكاوى أخرى من اللجان الطبية والأمنية.

فيما قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، أن إمتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادى جاء فى متناول الطالب المتوسط .

وأضاف أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلقى اى شكاوى فى اليوم الاول من امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة.

وأوضح سويلم أنه تفقد عددا من اللجان وإطمئن على سير العملية الامتحانية ، مضيفا ـنه تم تجهيز المدارس وتوفير كافة مستلزمات الطلاب وتم وضع الامتحانات بصور مبسطة حسب مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة بحيث تكون فى متناول الطالب المتوسط مع وجود فقرات وأسئلة توضح الطالب المتميز مع منع استخدام اى أسئلة لها طبيعة سياسية او عنصرية.

وناشد سويلم الطلاب بالتركيز وعدم إصطحاب هواتفهم المحمولة الى مقرات اللجان حتى لا يتم تطبيق اللائحة وفصلهم وحرمانهم من دخول الامتحانات.

وأكدالمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على عدم تلقى غرف العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية لاية شكاوى خلال اليوم الأول ، والذي يؤدي فيه الطلاب امتحان اللغة العربية بإدارات التعليم السبع بدائرة المحافظةلافتا أن الأسئلةجاءت في مستوى الطالب العادي ووفق مواصفات ورقة الإمتحان .

واستعرض المحافظ التقرير الميداني عن سير اليوم الأول لإمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة ،حيث يؤدي 44 ألف طالباً وطالبة الامتحان أمام 279 لجنة ،و يشترك في اعمال الامتحانات حوالى 8 آلاف من العاملين بالتربية والتعليم ، واطمأن المحافظ على توافر كافة التسهيلات لنجاح عملية الإمتحان ، و مراعاة كافة المستويات في أسئلة الإمتحانات.

وأشار بيان للعلاقات العامة اليوم إلى أن المحافظ ناقش التقرير المعد عن سير الامتحانات ، بإشراف من اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ،واللواء خميس أبوالفضل السكرتير العام المساعد وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة ، وإداراة الأزمات وغرف العمليات الرئيسية والفرعية ، فضلا عن الرصد الميداني لسير العملية .

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية لتنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب ،وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين والملاحظين ومقدري الدرجات ، و تأمين أعمال الامتحانات بالكامل ، والتي بدأت اليوم السبت وتستمر 5 أيام حتى يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن المحافظ وجه قبل بداية الإمتحانات بتكوين لجنة تضم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وبإشراف عام من السكرتير العام بجانب المختصين من التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة محمد حسام ، وذلك لوضع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالإمتحانات ومتابعة تنفيذها.