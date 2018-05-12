وصول 6400 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج لموانىء البحر الأحمر

جنوب سيناء فايزه مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانىء سفاجا والغردقة و نويبع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء الاجازات مع ذويهم حيث شهدت موانىء الهيئة منذ الأمس استقبال 6400 راكب من العمالة و 169 شاحنة عفش و 217 سيارة بصحبة الركاب.

ويقوم اليوم اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة بجولات ميدانية بموانىء الهيئة لمتابعة الاستعدادات و التجهيزات لاستقبال العمالة المصرية و توفير كافة الخدمات خاصة بتزامن موسم عودة العمالة مع موسم العمرة الذى بدء من أول أبريل الماضى بموانىء الهيئة واستعدادات الموانىء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة والمعتمرين خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد أبو سنه على كافة أعضاء المجتمع المينائى بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء الإجراءات مع توفير عدد كاف من مستخلصى الجمارك لتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية لامتعة الركاب و تجهيز صالات الوصول و السفر وزيادة عدد العاملين بالصالات لخدمة الركاب ورفع كفاءة الخدمات بالميناء.

على جانب آخر تم تجهيز ساحات التربتيك بالميناء لاستقبال السيارات القادمة بصحبة الراكب و سرعة إنهاء الإفراج الجمركى و مراقبة الحمالين بصرامة لعدم استغلال الركاب.