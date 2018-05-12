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السبت، 12 مايو 2018 12:00 م
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وصول و سفر 8291 راكب و معتمر و تداول 696 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

السبت، 12 مايو 2018 10:48 ص
وصول و سفر 8291 راكب و معتمر و تداول 696 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء سفاجا - أرشيفية
جنوب سيناء فايزه مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى الرياض ومسرة ونما اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1991 راكب و162 شاحنة بضائع و 74 شاحنة عفش ركاب و 92 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة محبة وعلى متنها 1003 معتمر و5 شاحنة و 5 سيارة قادمة من ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى و هى الرياض، عمان، الحرية2 وعلى متنهم 1443 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و41 شاحنة بضائع و 40 شاحنة عفش ركاب و 73 سيارة وغادرت أربع سفن و هى الرياض ،مسرة ، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 275 راكب و154 شاحنة و 8 سيارة. 

على جانب آخر،استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 912 راكب و 50 شاحنة عفش ركاب و 38 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 35 راكب و 10 سيارة.

وفى نفس السياق،يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 2632 راكب منهم 87 معتمر و تداول 170 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى ايلة، سينا ،بريدج و على متنهم 1572 راكب و 18 براد و 19 تريلا و 5 شاحنة عفش ركاب و 4 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 653 راكب و10 براد و 10 تريلا و 10 سيارة و 2 باص جيت و غادرت ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا ،بريدج و على متنهم 407 راكب منهم 87 معتمر و 2 باص عمرة و 80 براد و 28 تريلا و 1 سيارة.

 

 

 


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