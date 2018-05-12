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السبت، 12 مايو 2018 11:26 ص
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وساطة حكومية تسفر عن إعادة فتح مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية فى النجف

السبت، 12 مايو 2018 11:21 ص
وساطة حكومية تسفر عن إعادة فتح مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية فى النجف انتخابات العراق
كتب محمد تهامى زكى
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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن وساطة حكومية أسفرت عن تسوية الخلاف فى النجف بالعراق وإعادة فتح مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، عقب غلقها بعد تبادل اتهامات بالتزوير فى الانتخابات التشريعية.

 

 


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