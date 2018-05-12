واشنطن تشيد بالانتخابات العراقية وتدعو لتشكيل "حكومة جامعة"السبت، 12 مايو 2018 09:30 م
ترامب وبومبيو
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هنأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو "العراقيين على إجراء الانتخابات التشريعية" اليوم السبت من دون وقوع حادث يذكر، ودعا إلى قيام حكومة "جامعة".
وقال بومبيو فى بيان: "ستلقى على عاتق الأعضاء المنتخبين فى البرلمان مهمة تشكيل حكومة جامعة تلبى حاجات كل العراقيين".
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