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واشنطن تشيد بالانتخابات العراقية وتدعو لتشكيل "حكومة جامعة"

السبت، 12 مايو 2018 09:30 م
واشنطن تشيد بالانتخابات العراقية وتدعو لتشكيل "حكومة جامعة" ترامب وبومبيو
(أ ف ب)
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هنأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو "العراقيين على إجراء الانتخابات التشريعية" اليوم السبت من دون وقوع حادث يذكر، ودعا إلى قيام حكومة "جامعة".

وقال بومبيو فى بيان: "ستلقى على عاتق الأعضاء المنتخبين فى البرلمان مهمة تشكيل حكومة جامعة تلبى حاجات كل العراقيين".

 

       

 


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