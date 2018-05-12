واشنطن تشيد بالانتخابات العراقية وتدعو لتشكيل "حكومة جامعة"

(أ ف ب)

هنأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو "العراقيين على إجراء الانتخابات التشريعية" اليوم السبت من دون وقوع حادث يذكر، ودعا إلى قيام حكومة "جامعة".

وقال بومبيو فى بيان: "ستلقى على عاتق الأعضاء المنتخبين فى البرلمان مهمة تشكيل حكومة جامعة تلبى حاجات كل العراقيين".